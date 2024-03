Pokud by se příštím americkým prezidentem stal Robert Kennedy, jeho viceprezidentkou by byla 38letá právnička a podnikatelka Nicole Shanahan. Nezávislý uchazeč o Bílý dům Kennedy, jemuž média dávají mizivé šance na volební úspěch, to dnes oznámil na volebním shromáždění v kalifornském Oaklandu, Shanahanové rodném městě.

„Chci, aby Nicole byla zastánkyní mileniálů a generace Z, jejichž zástupci ztratili víru ve svoji budoucnost a hrdost na naši zem. (Mladší lidé) přestali věřit, že starší… rozumí jejich problémům a že je dokáží zastoupit,“ prohlásil 70letý Kennedy a hovořil o tom, že tvářemi vysoké americké exekutivy, legislativy i justice jsou lidé vysokého věku, jeho generace, která má podle něj podíl na řadě potíží, s nimiž se současné Spojené státy potýkají.

Věk uchazečů je často probíraným tématem v souvislosti s kampaněmi současného prezidenta a demokrata Joea Bidena a jeho oponenta, republikána Donalda Trumpa, kterým je 81 a 77 let.

Několik stovek shromážděných podporovatelů mávajících americkými vlajkami Kennedyho dnes přerušovalo častým jásotem a potleskem. Kennedy v projevu připomněl svoji příslušnost k jedné z nejvlivnějších amerických politických rodin, když řekl, že stejně jako jeho předek Joseph Kennedy starší pomohl ve 30. letech reformovat akciový trh na Wall Street díky svým zkušenostem z branže, Shanahanová v jeho administrativě pomůže „dostat pod kontrolu“ technologické giganty v Sillicon Valley.

Vzhledem k hluboce zakořeněnému systému dvou politických stran v USA média v Kennedyho případě nehovoří o reálných šancích na to, že by se stal prezidentem, ale spíše o podílu voličů, které na svou stranu získá na úkor Trumpa, nebo Bidena. Americkým prezidentem bez podpory jedné ze dvou hlavních stran se stal naposledy George Washington na konci 18. století, tehdy však ještě Demokratická ani Republikánská strana neexistovaly. Jistý úspěch jako kandidát třetí strany zaznamenal George Wallace, který v roce 1968 získal podporu volitelů v pěti státech na jihu USA a který proslul svými populistickými postoji založenými na rasové segregaci, píše týdeník The Economist.

Kennedy si v průzkumu veřejného mínění společnosti Ipsos v polovině března připsal relativně vysokou podporu 15 procent registrovaných voličů, kteří by ho volili, pokud by se objevil na volebních lístcích v jejich státě – dostat se na ně však americká média hodnotí jako jednu z největších výzev pro nezávislé kandidáty. Ačkoliv Kennedyho kampaň tvrdí, že dostatek podpisů pro zapsání má už v několika státech, oficiálně to potvrdily zatím jen úřady v Utahu. (ČTK)