Výborný od Evropské komise očekává, že předloží další návrhy na podporu zemědělců

Ministr zemědělství Marek Výborný očekává, že Evropská komise přijde v blízké době s dalšími návrhy, jak podpořit zemědělce v Evropské unii. Uvedl to při dnešním jednání unijních ministrů zemědělství v Bruselu.

Zároveň doufá, že současné návrhy Evropské komise v dubnu projdou i Evropským parlamentem, a velmi by si přál, aby uklidnily zemědělce, kteří v posledních měsících protestovali po celé Evropě. Farmáři navíc dnes dorazili i do Bruselu, podle místních médií bylo v belgické metropoli asi 250 traktorů. Protestující házeli vajíčka a další předměty na policisty a zapalovali seno i pneumatiky, nejméně dva policisté utrpěli zranění.

„Je zde návrh, který má výrazným způsobem začít zjednodušovat podmínky směrem k zemědělcům jak v České republice, tak v celé Evropě. Když to řeknu velmi jednoduše, tak jdeme cestou méně regulace, více motivace – a týká se to řady opatření,“ řekl novinářům lidovecký ministr.

Od povinnosti k dobrovolnosti

Unijní exekutiva v polovině března vyhověla zemědělcům a navrhla zrušit některé ekologické požadavky, které na ně dosud měla v rámci společné zemědělské politiky. Jedním z požadavků na farmáře je například vyčlenit část půdy pro podporu biologické rozmanitosti. Plnění podobných podmínek bude nyní dobrovolné. Komise rovněž navrhuje osvobodit od kontrol zemědělce s méně než deseti hektary půdy, tedy dvě třetiny všech příjemců podpory ve společné zemědělské politice.

„Jsem rád, že máme na stole například vyřešení toho, co je pro farmáře velmi citlivé, a to je ponechávání půdy ladem,“ zdůraznil ministr Výborný. „Zároveň jsem rád, že řešení nejdou od extrému do extrému, to znamená, že my určitě nerezignujeme na ambice pečovat o půdu, krajinu, životní prostředí, ale například u té podmíněnosti směrem k ponechávání půdy ladem přecházíme k dobrovolnosti,“ dodal. Tato dobrovolnost by měla platit až do konce tohoto období společné zemědělské politiky, tedy do roku 2027.

Současné návrhy komise jsou podle Výborného dobrým startem a pozitivním signálem, musí ale přijít i další. Ministr také prohlásil, že byrokracii je třeba omezovat na evropské i národní úrovni.

Obchod s Ukrajinou se dočká změn

Jednání ministrů se dnes na krátkou chvíli zúčastnil i ukrajinský ministr zemědělství Mykola Solskyj, který podle Výborného přítomné informoval o současné situaci na Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Právě téma prodloužení volného obchodu s Ukrajinou je jedním z hlavních, kterými se zástupci sedmadvacítky nyní zabývají. Vyjednavači členských zemí a Evropského parlamentu se minulý týden dohodli, že EU znovu zavede cla na některé zemědělské produkty z Ukrajiny, pokud jejich dovoz překročí určité množství. Právě na tyto dovozy si zemědělci stěžují a chtějí je omezit. EU ale zároveň nechce přestat podporovat Ukrajinu a její vývoz, protože Kyjev tak získává finance pro pokračování své obrany vůči ruské agresi.

Výsledkem trialogu tedy bylo, že liberalizace obchodu s Ukrajinou by měla být od června prodloužena o další rok. Zároveň se ale sedmadvacítka rozhodla posílit ochranu některých citlivých produktů, jako jsou drůbež, vejce, cukr, oves, kukuřice, kroupy a med. Pro tyto produkty bude podle návrhu stanoveno množství, které je možné importovat bez proclení. Když bude tato kvóta překročena, bude se za další dovoz platit clo.

Ne všichni s dohodou souhlasí

Pro některé státy, například Polsko či Francii, je ale i toto málo a nechtějí kompromisní dohodu podpořit. Výhrady k ní má i Česko. „Závěry z trialogu jsou pro mě těžko pochopitelné. Nerozumím tomu, proč se v těch komoditách, které budou pod mimořádnými ochrannými opatřeními, objevil oves, proč tam jsou kroupy. To opravdu není něco, co by podle mě trápilo farmáře v Evropě a v Česku,“ uvedl ministr Výborný ještě před jednáním. Podle ČR patří mezi klíčové komodity, které si zaslouží ochranu, zejména pšenice.

Český ministr dodal, že po dnešním zasedání se očekává, s jakým kompromisním návrhem přijde belgické předsednictví v Radě EU. Zástupci členských států by o tomto tématu měli znovu jednat už ve středu. „Za Českou republiku chci jednoznačně zdůraznit, že pro nás je cíl jediný, a sice že dohoda musí být prodloužena. To nejhorší, co by se mohlo stát, je, že bychom se po 5. červnu vraceli do režimu cel,“ prohlásil Výborný. „Zopakoval jsem proto při diskuzi, že je potřeba se snažit hledat kompromis, který bude přijatelný jak pro podporu Ukrajiny, tak bude reflektovat ne úplně jednoduchou situaci českých farmářů a zemědělců,“ dodal.