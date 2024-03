Rusko začalo s přímými dodávkami ropy do KLDR, informuje britský list Financial Times (FT). Podle něj to dokazují satelitní snímky.

Tento měsíc z ruského přístavu Vostočnyj na ruském Dálném východě vyplulo přinejmenším pět severokorejských tankerů s ropnými produkty, uvedl deník, který se odkazuje na satelitní snímky britského analytického centra Royal United Services Institute. Některé ze severokorejských lodí na snímcích přitom přímo figurují na sankčním seznamu OSN a mají zákaz vplouvat do zahraničních přístavů.

Podle FT jde o první potvrzené a zdokumentované námořní dodávky ropy z Ruska do Severní Koreje od doby, kdy v roce 2017 Rada bezpečnosti OSN uvalila na asijskou zemi nové sankce omezující dovoz ropy. Důvodem uvalení sankcí byly severokorejské testy jaderných zbraní.

Už loni v červnu agentura Reuters s odvoláním na údaje OSN uváděla, že Rusko obnovilo vývoz ropy do KLDR.

My vám ropu, vy nám zbraně

Griffiths, bývalý koordinátor skupiny OSN, která dohlíží na dodržování sankcí uvalených na KLDR, označil zprávy o březnových ruských dodávkách do KLDR za útok na sankční režim. „To, čeho jsme svědky, je jasná dohoda o směnném obchodu ‚zbraně za ropu‘, který nepokrytě porušuje sankce. Ty osobně podepsal Vladimir Putin,“ sdělil také Griffiths.

V říjnu loňského roku Reuters s odvoláním na bezpečnostního mluvčího Bílého domu Johna Kirbyho uvedl, že Severní Korea Rusku poskytla více než 1000 kontejnerů vojenského vybavení a munice. Podle Jižní Koreje její severní soused od léta do Ruska poslal už 6700 kontejnerů munice. Rusko rakety dodané z KLDR už na Ukrajině používá, tvrdí Kyjev.

V únoru letošního roku list New York Times upozornil, že ruské úřady odblokovaly část severokorejských aktiv zmrazených v jedné z ruských bank a podnikly kroky, jež mohly dát KLDR přístup k mezinárodní bankovní síti. Tyto kroky mohla Moskva podle amerického deníku podniknout v odpovědi na dodávky zbraní. (ČTK)