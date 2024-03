Biden: Postavíme ten most co nejrychleji znovu

“Postavíme ten most co nejrychleji znovu,” přislíbil americký prezident Joe Biden ve svém vystoupení po zřícení mostu v Baltimoru. Dodal, že bude usilovat o to, aby výstavbu zaplatila federální vláda. Most podle něj denně užívalo 30 tisíc aut.

Most Key Bridge se zřítil poté, co do něj narazila nákladní loď. Do řeky Patapsco podle hasičů spadlo několik vozidel. Ministr dopravy Marylandu Paul Wiedefeld pak uvedl, že na mostě se v době jeho zřícení nacházelo osm lidí, z nichž dva byli nalezeni a jeden nyní bojuje o život. (CBS News, ČTK)