Německá ministryně: Mezinárodní organizace musí být schopny doručovat pomoc do Pásma Gazy bez překážek

Aktualizováno: Německá ministryně zahraniční Annalena Baerbock při návštěvě Izraele uvedla, že mezinárodní organizace musí být schopny doručovat humanitární pomoc do Pásma Gazy bez překážek. Situaci na válkou sužovaném území pak označila za pekelnou, píše agentura Reuters.

Baerbocková dnes podle DPA navštívila hraniční přechod Kerem Šalom v jižním Izraeli. Poznamenala, že od egyptských i izraelských představitelů se dozvěděla, že komplikací je „především překládka mezi kamiony, kde se některé překládají třikrát a třikrát se kontrolují“.

To je podle ní třeba zefektivnit. Ministryně uvedla, že bude usilovat o to, aby se masivně rozšířila jordánská koncepce, kdy malý počet kamionů vjíždí přímo do Pásma Gazy a na hranicích se již nepřekládá. Německo podle ní podnikne všechny kroky, „aby zajistilo, že se tak stane v příštích několika dnech“. „Není čas diskutovat o tom, kde přesně je úzké hrdlo a kdo za to může,“ dodala.

Doposud musela být pomoc z kamionů přijíždějících z Egypta nebo Jordánska před vjezdem do Pásma Gazy přeložena na palestinské nákladní vozy a dále přepravována palestinskými řidiči, píše DPA.

Ve hře je spolupráce Německa s Nizozemskem

Izraelským činitelům podle DPA Baerbock také sdělila, že chce spolupracovat s Nizozemskem, například na pořízení dalších bezpečnostních skenerů pro přechody. V případě potřeby by podle ní bylo možné zajistit také evropské inspektory.

Izraelská ofenziva si podle úřadů spravovaných Hamásem vyžádala už přes 32 400 obětí z řad Palestinců včetně bojovníků Hamásu. V Pásmu Gazy také způsobila humanitární krizi, jež podle OSN může přerůst v hladomor. (ČTK)