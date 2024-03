Hygienici v Libereckém kraji kvůli zákazu HHC zjistili pochybení u 12 výrobků

Hygienici v Libereckém kraji kvůli zákazu psychoaktivních látek HHC, HHC-O a THCP provedli v předchozích dvou týdnech 139 kontrol. Při nich zachytili 12 výrobků se zakázanou látkou. Případy předali k došetření policii, informovala krajská mluvčí hygieniků Zuzana Balašová.

Uživatelům či prodejcům za to hrozí stejný postih jako při držení jiných omamných látek, tedy pokuta 15 000 korun, v případě velkého množství až osm let vězení. Zákaz platí od 6. března.

Zákaz má ochránit zejména děti před intoxikací cukrovinkami s psychoaktivními látkami. „Nejvíce zakázaných výrobků jsme našli v provozovnách specializovaných na prodej výrobků s konopím a v rámci internetového prodeje. Jednalo se převážně o květy marihuany, náplně do elektronických cigaret, želé, bonbony, lízátka, HHC jointy, hašiš i neoznačený zelený prášek,“ uvedla Alena Machková, vedoucí oddělení předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.

Podle krajské mluvčí hygieniků budou v kontrolách pokračovat. „Takto intenzivní kontroly budou v průběhu roku opakovány,“ dodala.

Zákaz tří psychoaktivních látek bude platit do 1. ledna 2025. Pak by ho měla nahradit novela zavádějící novou kategorii látek s regulovaných prodejem. Neměly by být dostupné mladším 18 let nebo v e-shopech. Výrobci už ale v současné době nabízejí produkty s jinými látkami s podobnými účinky, které zákazu nepodléhají. Některé firmy navíc kvůli tomuto zákazu zvažují právní kroky, protože jim podle nich způsobil škody za více než 100 milionů korun. (ČTK)