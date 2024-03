Náměstek: Smlouvu o prodloužení pronájmu gripenů chceme do konce roku

Smluvní dodatek, který prodlouží pronájem stíhaček JAS-39 Gripen pro českou armádu do roku 2035, chce ministerstvo obrany uzavřít do konce letošku. Poslancům ze sněmovního výboru pro obranu to řekl náměstek ministryně obrany František Šulc.

Pronájem gripenů by jinak skončil už v roce 2027. Po roce 2035 mají český vzdušný prostor chránit americké F-35. Nyní rezort obrany o podrobnostech jedná se švédskou stranou a v řadě bodů už se dohoda podařila.

„Naší – a myslím si, že naprosto reálnou – ambicí je podepsat příslušnou smlouvu do konce letošního roku,“ řekl náměstek poslancům. Cenu za smluvní dodatek bude podle něj ministerstvo znát zřejmě na podzim, až se podaří dohodnout všechny detaily. Klíčovým bodem podle něj bude hlavně zabezpečit obměnu nynějších systémů letounu s cílem udržet jeho provozuschopnost na potřebné úrovni.

„Předmětem vyjednávání jsou vojensko-operační požadavky, rozsah požadovaného výcviku, právní aspekty smluvního vztahu a samozřejmě finanční oblast. V řadě oblastí již bylo dosaženo konsenzu, ale s ohledem na aktuální fázi vyjednávání je předčasné dělat nějaké konkrétní závěry,“ řekl Šulc. Náčelník generálního štábu Karel Řehka poznamenal, že nechce prozrazovat konkrétní věci ohledně modernizace, aby neukazoval třeba na určité mezery a na to, co je na letounech nutné udělat.

Pořízení 24 letounů F-35A Lightning II schválila vláda na konci loňského září. Smlouvu Česká republika a Spojené státy stvrdily na konci letošního ledna. Celkové náklady mají podle dřívějšího vyjádření ministryně obrany Jany Černochové (ODS) dosáhnout 150 miliard korun, což představuje nejdražší armádní nákup Česka. Celkové náklady na pořízení a provoz stíhaček F-35 do konce jejich životnosti v roce 2069 odhaduje ministerstvo obrany na 322 miliard korun. (ČTK)