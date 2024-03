TOP 09 slibuje gayům jednodušší darování krve. Teprve jednáme, říká šéf transfuzní společnosti

Do kin vstupují Panenky na útěku, film mladšího z oscarových bratrů Coenových. Do devadesátých let zasazená roadmovie staví na silné „coenovské“ satirizaci, scénář Ethanovy manželky Tricii Cooke obohacuje jednoduchý příběh o sledování vztahu dvou povahově odlišných queer žen.