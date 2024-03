„Bezpečnostní situace je nejvážnější od druhé světové války,“ řekl šéf BIS Koudelka při návštěvě Petra Pavla

Prezident Petr Pavel navštívil Bezpečnostní informační službu. Jednal s ředitelem Michalem Koudelkou a širším vedením zpravodajské služby. „Bezpečnostní situaci ve světě bychom neoznačili za bezpečnou. Situace se může dál komplikovat,“ řekl prezident Pavel na tiskové konferenci po jednání s vedením.

Prezident Petr Pavel při návštěvě BIS. Foto: Lukáš Prchal, Deník N

Pavel ocenil práci BIS s tím, že si váží toho, že se službou spolupracují všechny důležité tajné služby světa. Naposledy navštívila BIS hlava státu na konci 90. let, kdy byl prezidentem Václav Havel.

Konflikty ve světě jsou hrozbou i pro Česko

„S panem prezidentem jsme mluvili o různých oblastech rizik, kterým Česká Republika čelí. Někteří naši občané považují tragické konflikty na Ukrajině nebo Gaze za konflikty, které se nás netýkají,“ řekl Koudelka. „Ale opak je pravdou. Je to velkou hroznou pro Českou republiku. A my to tu musíme akceptovat a těmto hrozná čelit a jsi bezpečnost a svobodu a demokracii bránit,“ dodal.

Hrozba návratu terorismu do Evropy

Podle Koudelky je dalším rizikem hrozba návratu islámského terorismu zpátky do Evropy. Riziko islámského terorismu tak podle výsledků posledních analýz BIS nemůže podceňovat, protože podle generála hrozí bezprostřední nebezpečí pro Česko.

„Svět nebyl nikdy v bezpečí, ale současná situace je nejvážnější od konce druhé světové války,“ řekl generál Koudelka s tím, že to, co dělají Rusové na Ukrajině a palestinští teroristé na Blízkém východě, by dělali i v Česku. „BIS pracuje s maximálním úsilím, aby zajistila bezpečnost republiky a jejich obyvatel,“ dodal.