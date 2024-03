Včelařská sezona začala letos dříve, než je obvyklé, a to zhruba o měsíc. Důvodem je nezvykle krátká zima a teplé jaro. Pokud budou další výkyvy teplot, může to podle včelařů znamenat úhyn včel. Letošní únor byl nejteplejší od roku 1961, vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).