Policie stíhá muže z Ostravska za provozování webových portálů s dětskou a další nezákonnou pornografií. Za šíření pornografie, nakládání s dětskou pornografií a praní špinavých peněz mu hrozí šestileté vězení.

ČTK to dnes sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Stíhaný muž podle kriminalistů od roku 2020 až do současnosti vstupoval do veřejné anonymizační sítě Tor, která umožňuje uživatelům internetu přistupovat ke službám, aniž by prozradili své identifikační údaje.

„Podle našich závěrů v rámci sítě Tor provozoval webové portály obsahující náhledy pornografického materiálu zobrazující sexuální zneužívání dětí, včetně materiálů zachycujících dospělé osoby podrobené sexuálnímu násilí nebo zobrazujících neúctu k člověku či pohlavní styk člověka se zvířetem,“ popsal Ibehej.

Za poplatek hrazený ve virtuálních měnách měl zájemce získat registraci na tyto weby a následnou možnost stažení dalších materiálů obsahujících nezákonná pornografická díla. Poté, co zájemci uhradili požadované částky, však už podle Ibeheje materiály zpřístupněny nebyly.

Vyšetřovatelé zjistili, že obviněný muž se takto obohatil zhruba o milion korun ve virtuální měně. Vybíral si ji prostřednictvím bitcoinmatů nebo ji ve virtuální podobě používal k platbám za služby či zboží u různých firem.

Policie stíhá muže na svobodě. Případ dozoruje Okresní státní zastupitelství v Ostravě. (ČTK)