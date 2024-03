Video dne: Česká zpěvačka Karin Ann dobývá svět

Na titulku známého britského hudebního magazínu NME pronikla československá zpěvačka Karin Ann. Má za sebou účast na americkém festivalu SXSW a na obzoru nové album Through the Telescope.

Před pár dny původem slovenská jednadvacetiletá zpěvačka vydala singl False Gold z chystaného alba Through the Telescope. To by mělo vyjít 10. května. Písně z nového alba poprvé zazněly právě na SXSW.

„Vždycky jsem se velmi ráda vyjadřovala, i když jsem byla plaché dítě,“ řekla zpěvačka pro NME.. „Vždycky jsem chtěla být kreativní. Kdybych někdy šla pracovat od devíti do pěti, připadalo by mi to, jako bych uvízla v hrnci s poklicí a nemohla nechat všechnu páru vyjít ven. Věděla jsem, že mě v životě čeká něco víc.“