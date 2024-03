Hlavní opoziční skupina ve Venezuele nemá registrovaného kandidáta na prezidenta

Největší opoziční uskupení ve Venezuele nemá registrovaného kandidáta na prezidenta. Podle opozičních předáků to neumožnily volební úřady kontrolované vládou prezidenta Nicoláse Madura, který bude v červencových volbách znovu kandidovat.

Termín pro podání kandidatury skončil o půlnoci místního času (dnes v 5.00 SEČ).

Opoziční platforma PUD, která sdružuje nejvýznamnější protivládní strany ve Venezuele, po uplynutí lhůty oznámila, že nebyla schopná registrovat svou kandidátku na prezidentku, ačkoliv se o to opakovaně pokoušela. „Nikdy nám nebyl dovolen vstup do systému žádostí (volebního úřadu),“ informovala platforma, která za potížemi vidí obstrukce ze strany vlády prezidenta Madura. PUD navrhla posunout lhůtu pro podání přihlášek do voleb o tři dny, čemuž však hlavní volební orgán CNE nevyhověl.

PUD chtěla registrovat kandidaturu osmdesátileté akademičky Coriny Yorisové. Ta měla nahradit političku Maríu Corinu Machado, kterou si příznivci opozice vybrali v loňských primárkách. Machado však kvůli zákazu nesmí zastávat veřejné funkce a úřady už dříve daly najevo, že z tohoto důvodu její kandidaturu nepřijmou. Zákaz, který mají i další významní představitelé opozice, považuje Machado za politicky motivovaný.

Vedle Madura se do prezidentských voleb přihlásilo zhruba deset kandidátů. Jde převážně o málo známé politiky, kteří nepředstavují pro Madura výraznou volební konkurenci. Krátce před uplynutím lhůty se však podařilo podat přihlášku do voleb Enriqueovi Márquezovi, který patří mezi známější postavy opozice. Jeho kandidaturu však PUD nepodpořila.

Madurova vláda loni podepsala s opozicí dohodu, která měla zajistit minimální standardy pro konání voleb za účasti opozičních představitelů. Díky podepsání dohody USA pozastavily některé sankce na venezuelské hospodářství. Podle opozice vláda svým počínáním v uplynulých měsících takzvanou dohodu z Barbadosu opakovaně porušila. Nezávislá komise OSN také poukázala, že v uplynulých měsících autoritářská vláda zesílila represe proti opozici. Za mřížemi od začátku roku skončilo mimo jiné několik spolupracovníků vůdkyně protivládního tábora Machady. (ČTK)