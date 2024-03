Japonská vláda schválila uvolnění pravidel pro export některých zbraní. Rozhodnutí umožní Japonsku prodávat úzké skupině zemí zbraně, na jejichž vývoji se asijská země podílela. Tokio chce zatím prodávat do zahraničí pouze nové bojové letadlo, které vyvíjí a chce vyrábět spolu s Británií a Itálií.

Podle nových pravidel Japonsko bude smět prodávat zbraně, na jejichž výrobě či vývoji se podílelo, malému počtu států, jež mají s Japonskem dohodu o zbrojní spolupráci. Aktuálně jde o zhruba 15 zemí, jež se v dohodě s Japonskem mimo jiné zavazují dodržovat Chartu OSN. Prodeje budou také možné zemím, které se podílely s Japonskem na výrobě prodávané zbraně. Zcela zakázané jsou naopak prodeje do zemí, jež jsou ve válečném konfliktu.

Schválená změna však podle agentur souvisí s projektem nového bojového letounu GCAP, na kterém Japonsko spolupracuje s Británií a Itálií. Beze změny by totiž prakticky nebylo možné prodávat letoun mimo země, jež se podílí na jeho vývoji. Tokio podle vlády nezvažuje, že by využilo novou změnu k prodeji do zahraničí dalších zbraní, než je nová stíhačka, která by měla vstoupit do služby nejdříve v roce 2035. Export dalších druhů zbraní pak není možný bez rozhodnutí japonské vlády.

Relativně omezená změna pravidel pro vývoz zbraní vyvolala v Japonsku poměrně širokou debatu a rozdělila veřejné mínění. Poválečná ústava totiž velmi omezuje nasazení armády a Japonsko donedávna dodržovalo politiku, která zcela zakazovala prodej zbraní, jež mohou způsobit smrt, do zahraničí.

S exportem vojenského materiálu, jež nemůže způsobit smrtelná zranění, země začala v roce 2014. Loni pak schválila výjimku, díky které může prodávat zbraně, jež se v zemi vyrábí na licenci, státu, od kterého licenci Japonsko dostalo. Díky tomu Japonsko může prodávat Spojeným státům střely Patriot, které samo vyrábí. Washingtonu to umožňuje lépe doplňovat své zásoby, ze kterých dodává rakety Ukrajině. (ČTK)