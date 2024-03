Německá ministryně vnitra chce kontroly na hranicích během ME ve fotbale

Spolková ministryně vnitra Nancy Faeser chce během mistrovství Evropy ve fotbale zavést kontroly na hranicích se všemi zeměmi, které sousedí s Německem. Cílem je zabránit vstup do země lidem, kteří by v Německu mohli páchat násilí. Mistrovství se koná od 14. června do 14. července.

„Na všech německých hranicích budeme během turnaje provádět dočasné kontroly,“ řekla deníku Rheinischen Post ministryně. Cílem opatření je zabránit vstup do země lidem, kteří by v Německu mohli páchat násilí. Ministryně zmínila například islámské radikály, extrémisty či násilné fotbalové fanoušky. „Pro mě je bezpečnost na Euru prioritou,“ řekla dále Faeser, podle které se německé úřady připravují na všechny možné hrozby.

Mistrovství Evropy ve fotbale se koná v deseti německých městech a očekává se příjezd velkého počtu fanoušků ze zahraničí. Německo zavedlo dočasné kontroly na hranicích i v minulosti, kdy hostilo významné sportovní a politické události, například mistrovství světa ve fotbale v roce 2006 či zasedání vůdců zemí skupiny G7.

V polovině února spolkové ministerstvo vnitra oznámila, že do poloviny června prodlužuje kontroly na hranicích s Polskem, Českem a Švýcarskem. Tyto kontroly zavedlo Německo loni v říjnu kvůli vysokému počtu pokusů o nelegální překročení hranice. (ČTK)