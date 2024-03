Tisíce lidí žádají v petici zastavení projektu Trumpova zetě v Bělehradě

Tisíce lidí se připojily k petici za zastavení developerského projektu na místě budovy generálního štábu v Bělehradě, který představil zeť bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner.

Podle organizátorů podpisové akce jde o urážku důstojnosti. Budovu v centru srbské metropole zničilo v roce 1999 bombardování NATO.

Budova generálního štábu utrpěla zničující zásah v noci na 30. dubna 1999 – necelý týden poté, co NATO v čele s Američany zahájilo bombardování Jugoslávie s cílem zastavit vyhánění etnických Albánců prováděné srbskými silami v Kosovu. Po válce se budova, ponechaná v rozbořeném stavu, stala jedním ze symbolů bombardování, které velká část Srbů dodnes považuje za zločin.

Existenci projektu potvrdil Kushner v polovině března, když na sociální síti X představil předběžný architektonický návrh projektu. Stavět podle svých slov hodlá také na pobřeží Albánie. Podle srbských médií by na místě budovy generálního štábu měly vzniknout luxusní hotel a apartmány, přičemž Kushner by bezplatně na 99 let získal potřebné pozemky. Prezident Aleksandar Vučić k projektu dříve řekl, že jej nadchnul.

Opoziční skupina Kreni-Promeni v petici označuje projekt za nezákonný a tvrdí, že budova se pouze může vrátit ke své původní funkci. V mezičase zde skupina navrhuje zřídit muzeum srbské historie.

„Zbourání této budovy představuje zničení důstojnosti,“ uvádí petice. „Představte si, že by po 11. září pan Kushner navrhnul prezidentovi (Georgi W.) Bushovi, aby budovu Pentagonu přenechal investorům ze Saúdské Arábie,“ dodali organizátoři s odkazem na teroristické útoky v USA z 11. září 2001, na jejichž provedení se z většiny podíleli občané Saúdské Arábie.

Den po spuštění shromáždila on-line petice přibližně 19 000 podpisů.

Podle zjištění deníku The New York Times (NYT) s projektem přestavby vybombardované budovy přišel tři roky před svým nástupem do prezidentské funkce v roce 2016 sám Donald Trump. Nestihl ho však realizovat. Kushnerovi nyní v developerských aktivitách na Balkáně pomáhá Trumpův blízký spolupracovník a někdejší zvláštní vyslanec pro srbsko-kosovský dialog Richard Grenell. Ten zejména v posledních letech zastává prosrbské postoje a od Vučiče loni obdržel státní vyznamenání. (ČTK)