Ficův šéf slovenské tajné služby má byznys v Česku. Mluvit o tom nechce

V prezidentských volbách na Slovensku se hraje o to, zda přetrvá mafiánský stát, napsal polský list Gazeta Wyborcza (GW). Vítězství Petera Pellegriniho, dávného stranického soudruha premiéra Roberta Fica, by vedlo k centralizaci moci podle maďarského vzoru, tvrdí list a dodává, že Pellegriniho vítězství by také nynější vládnoucí skupině zaručilo beztrestnost.