Rada bezpečnosti OSN poprvé od začátku války v Gaze schválila rezoluci vyzývající k příměří, trvat má do konce ramadánu, který končí 9. dubna. USA se zdržely hlasování.

Rezoluce byla schválena 14 hlasy. Spojené státy se zdržely hlasování, což umožnilo přijetí rezoluce. Sněmovna po hlasování propukla v potlesk.

O průlomové rezoluci, která je právně závazná a kterou předložilo deset nestálých členů Rady, se do poslední chvíle intenzivně jednalo.

Spojené státy požadovaly změnu textu, která by z něj vypustila „trvalé příměří“. příměří“ a nahradily jej slovy „dlouhotrvající příměří“, což je podle diplomatů formulace, která by ponechala Izraeli prostor pro obranu a vyzvala obě strany k vytvoření podmínek, za nichž by bylo možné zastavení bojů udržet.

Rada bezpečnosti OSN během současné války v Pásmu Gazy, která začala 7. října teroristickým útokem palestinského hnutí Hamás na Izrael, schválila dvě rezoluce vyzývající k větší humanitární pomoci, žádná dosud ale nevyzývala k příměří. (New York Times / ČTK)