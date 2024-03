Radní Blovic odvolali ředitelku základní školy kvůli problémům se šikanou

Radní Blovic na Plzeňsku odvolali ředitelku místní základní školy Dagmar Hitkovou. Reagovali tak na situaci se šikanou, která podle některých rodičů na škole dlouhodobě bují. Ředitelka byl ke dnešku odvolána z funkce, nedostala ale výpověď ze zaměstnání.

Na odvolání upozornil server Novinky. Někteří rodiče jsou s krokem radních spokojeni, jiní jen částečně. Odvolanou ředitelku se ČTK zatím nepodařilo kontaktovat.

Martin Truhlář, otec dvou školáků a spoluautor petice, kterou podepsalo na 400 lidí, není spokojen s tím, že bývalá ředitelka by měla na škole dál zůstat jako učitelka. „Je to úspěch, ale zatím máme splněno tak napůl. Mám strach, aby (odvolaná ředitelka) neovlivňovala ostatní učitele nebo se nějak nemstila dětem. Budeme se ještě radit, co dělat dál,“ řekl. Matka jednoho z dětí řekla, že je spokojená, že ředitelku radní odvolali, a doufá, že nový ředitel situaci na škole uklidní. Město vypíše podle tajemníka radnice Václava Kybice na ředitele výběrové řízení.

Šikanou na blovické základní škole se zabývá i policie. S ohledem na to, že se vyšetřování týká dětí, neposkytuje žádné podrobnější informace. Obětí extrémní šikany několika spolužáků se ve škole podle rodičů stala třináctiletá dívka. Šikana měla údajně sexuální podtext a dívka má vážné následky. Podle rodičů to ale není jediný případ šikany na škole. Sepsali petici, kterou předali na jednání zastupitelstva. To přijalo usnesení, v němž zavázali radu situaci řešit. Radní se dnes sešli v mimořádném termínu a ředitelku odvolali.

Několik podnětů týkajících se šikany řeší také Česká školní inspekce. (ČTK)