Nástupce odvolaného děkana Ševčíka bude národohospodářská fakulta volit v květnu

Na mezinárodní výměny s evropským stipendijním programem Erasmus+ se za 25 let do loňského roku dostalo asi 411 000 Čechů. Nejvíce do zahraničí vyjíždějí studenti a pracovníci vysokých škol. Studenti vysokých škol vyjeli díky programu do roku 2023 na 121 540 studijních pobytů a 22 628 praktických stáží.