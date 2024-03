Kandidátka na bulharskou premiérku stáhla kandidaturu, jednání o vládě selhala

Kandidátka na bulharskou premiérku Marija Gabriel stáhla svou nominaci poté, co selhala její vyjednávání mezi dvěma politickými koalicemi. Napsala to agentura AP s tím, že vývoj může nejchudší zemi Evropské unie uvést do další politické krize.

Současnou ministryni zahraničí a bývalou členku Evropské komise Mariju Gabriel pověřil minulý týden bulharský prezident Rumen Radev, aby se pokusila sestavit novou vládu.

Jednání mezi koaličními uskupeními Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB), které zastupuje ministryně Gabriel, a hnutím Pokračujeme ve změně (PP), hlavně o složení vlády, délce jejího působení a systému rotace na klíčových postech ale ztroskotala.

Několik hodin před tím, než Gabriel oznámila, že stahuje svou kandidaturu, řekla společně se svým vyjednávacím týmem novinářům, že je „po všem“ a Bulharsko směřuje k předčasným volbám, uvádí agentura AP.

Po loňských dubnových volbách se GERB a PP dohodly, že uzavřou koalici a po devíti měsících se jejich nominanti vystřídají na postu premiéra. Podle této dohody odstoupil 9. března premiér Nikolaj Denkov, který zastupoval PP a očekávalo se, že ho nahradí právě Gabrielová. Uskupení však neuspěla ve snaze dosáhnout hladkého předání moci a místo toho začala vzájemně obviňování z toho, kdo jednání zmařil. Rozhovory se změnily ve stranické spory o otázkách spojených s reformou soudnictví, vedením bezpečnostních služeb a složením vládního kabinetu.

V nedělním televizním projevu expremiér Denkov apeloval na GERB, aby „místo uvržení země do chaosu“ dodrželi slovo, podepsali dohodu a hlasovali pro vládu. (ČTK)