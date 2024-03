„Procházíte se Prahou, vidíte plno různých věcí a najednou trochu s překvapením narazíte na něco, co tak důvěrně znáte. Jsem na to hrdý,“ říká Wim Wenders v rozhovoru pro Deník N o pražské vzpomínce na Nebe nad Berlínem. Mnohem víc ale mluvil o svém posledním snímku Dokonalé dny, který tento týden vstupuje do českých kin.