Britský král Karel je frustrován tempem svého uzdravování, řekl jeho synovec

Britský král Karel III. je frustrován tempem svého zotavování z rakoviny, řekl jeho synovec Peter Phillips, který se tak stal prvním členem královské rodiny, který se podrobněji vyjádřil k tomu, jak se panovníkovi daří, píše agentura Reuters.

Náhled do králova smýšlení o procesu uzdravování přichází poté, co Kate, princezna z Walesu, v pátek oznámila, že jí lékaři rovněž diagnostikovali blíže nespecifikovanou rakovinu. Princezna kvůli onemocnění podstupuje preventivní chemoterapii.

Phillips v rozhovoru na stanici Sky News Australia uvedl, že král je frustrovaný, protože jeho uzdravení trvá déle, než by si přál. Peter Phillips je nejstarší z osmi vnoučat zesnulé královny Alžběty II. a syn princezny Anny.

„Je frustrovaný, že nemůže pokračovat a dělat všechno, co by chtěl,“ řekl Phillips. Dodal, že je sice pragmatický a chápe potřebu času na zotavení, ale touží se vrátit do normálního života.

Pětasedmdesátiletý král Karel doufá, že se příští neděli zúčastní skromnější velikonoční bohoslužby a rodinného setkání, i když jeho účast nebude předem potvrzena, píše Reuters. Kensingtonský palác uvedl, že Kate ani její manžel, následník trůnu princ William, se velikonočních akcí královské rodiny nezúčastní.

Král Karel v lednu podstoupil zákrok kvůli zvětšené prostatě. Buckinghamský palác pak v únoru odhalil, že se bude léčit s blíže nespecifikovanou formou rakoviny, což znamená, že musel odložit své veřejné královské povinnosti.

Britská královna Camilla prohlásila, že jejímu manželovi Karlovi se daří velmi dobře, když ve čtvrtek na návštěvě Severního Irska vítala davy lidí. (ČTK)