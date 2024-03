Francie po útoku v Moskvě zvyšuje bezpečnostní opatření na nejvyšší stupeň

Čínský vládce Si Ťin-pching přijede na začátku květnu jednat do Paříže s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Návštěvu serveru Politico potvrdilo několik zdrojů z Paříže a Bruselu. Pro čínskou hlavu státu to bude první cesta do Evropy od pandemie covidu-19.