Islámský stát je v Iráku stále hrozbou, uvedla americká velvyslankyně v Bagdádu

Teroristická organizace Islámský stát (IS) v Iráku stále představuje hrozbu, řekla v rozhovoru agentury Reuters velvyslankyně Spojených států v Bagdádu Alina Romanowski. Podle ní práce vojenské koalice vedené Spojenými státy s Irákem na úplné porážce této skupiny není u konce.

Vysoce postavení iráčtí politici, včetně premiéra Muhammada Súdáního, v minulosti opakovaně prohlašovali, že hnutí Islámský stát už v Iráku nepředstavuje hrozbu a koalice není zapotřebí, i když její odnože nadále provádějí útoky na jiných místech.

„Oba hodnotíme, že IS zde stále představuje hrozbu, sice o mnoho menší, ale přesto naše práce v podstatě neskončila a my chceme zajistit, aby irácké síly mohly pokračovat v trvalé porážce IS,“ řekla Romanowski na americkém velvyslanectví v Bagdádu.

Hovořila poté, co se k odpovědnosti za páteční útok v koncertní hale u Moskvy, při němž zahynulo nejméně 137 lidí, přihlásila organizace Islámský stát-Chorásán, což je afghánská větev IS. Objevila se ve východním Afghánistánu koncem roku 2014 a rychle si získala pověst mimořádně brutálního uskupení.

„Jak nám tato událost připomíná, IS je společný teroristický nepřítel, který musí být poražen všude,“ uvedla Romanowski. „Proto Spojené státy a Irák sdílejí závazek zajistit trvalou porážku IS, mimo jiné tím, že budou společně do budoucna utvářet silné a dvoustranné americko-irácké bezpečnostní partnerství,“ dodala.

Minulý týden zemřeli nejméně tři lidé při sebevražedném atentátu, který příslušníci organizace Islámský stát-Chorasán provedli v Afghánistánu. V lednu se tto organizace přihlásila k odpovědnosti za dvojnásobný sebevražedný atentát v Íránu, který má s Irákem společnou hranici dlouhou 1600 kilometrů.

Irácký premiér se má 15. dubna ve Washingtonu, tedy ve stejný den jako český premiér Petr Fiala, setkat s americkým prezidentem Joem Bidenem, aby s ním jednal o budoucnosti koalice. Také spolu mají hovořit o iráckých finančních reformách a o snaze Spojených států odklonit Irák – vzácného spojence Washingtonu i Teheránu zároveň – od íránské energie a plynu.

Síly vedené Spojenými státy v roce 2003 vtrhly do Iráku a svrhly tehdejšího vůdce Saddáma Husajna. Invazi zdůvodnily tím, že jsou v Iráku zbraně hromadného ničení, které se tam ale nakonec nenašly. V roce 2011 se tyto síly stáhly, ale v roce 2014 se vrátily, aby v rámci mezinárodní koalice bojovaly proti IS.

Spojené státy mají v současné době v zemi přibližně 2500 vojáků. Samozvaný Islámský stát byl v roce 2017 prohlášen za územně poražený a Bagdád tvrdí, že mise koalice proto skončila. (ČTK)