Reuters: Izrael už nebude vpouštět potravinové konvoje UNRWA na sever Gazy

Izrael už nebude vpouštět potravinové konvoje Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) na sever Pásma Gazy. Podle agentury Reuters to dnes uvedl šéf úřadu Philippe Lazzarini. „Je to pobuřující a činí to záměrně překážky pro životně důležitou pomoc při uměle vyvolaném hladomoru. Tato omezení je potřeba zrušit,“ napsal Lazzarini na sociální síti X.

Agentura UNRWA, která poskytuje pomoc a služby palestinským uprchlíkům v Pásmu Gazy a v celém regionu Blízkého východu, je v krizi od chvíle, kdy Izrael obvinil desítku jejích zaměstnanců z účasti na teroristických útocích palestinského hnutí Hamás proti Izraeli z loňského 7. října, při nichž zahynulo na 1200 lidí. Dalších zhruba 250 bylo odvlečeno na území Pásma Gazy.

Tato obvinění přiměla největšího dárce UNRWA, kterým jsou Spojené státy, a některé další země, aby pozastavily financování, což zpochybnilo budoucnost agentury. Další země včetně Kanady, Austrálie a Švédska ale od té doby financování obnovily.

UNRWA a Egypt minulý týden uvedly, že izraelské úřady Lazzarinimu odepřely vstup do Gazy. Lazzarini byl na návštěvě v Káhiře.

„Tím, že UNRWA nebude moci plnit svůj mandát v Gaze, budou hodiny rychleji tikat směrem k hladomoru a mnoho dalších lidí zemře hladem, dehydratací i kvůli chybějícímu přístřeší,“ dodal Lazzarini.

Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v Pásmu Gazy s cílem Hamás po útoku zcela zničit. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, spravovaného Hamásem, zahynulo od začátku války v Pásmu Gazy přes 32 200 Palestinců a dalších více než 74 500 bylo zraněno. Území Pásma Gazy je po více než pěti měsících války zdevastované, na severu podle OSN nejpozději v květnu vypukne hladomor. (ČTK)