FT: Evropská unie poskytne Tunisku na zastavení migrace až 165 milionů eur

Evropská unie plánuje v příštích třech letech poskytnout bezpečnostním složkám v Tunisku až 164,5 milionu eur (4,2 miliardy eur). Peníze mají této severoafrické zemi pomoct ve snaze bránit migraci do Evropy. S odkazem na své zdroje to dnes napsal server britského ekonomického deníku Financial Times.

Unie podepsala s Tuniskem dohodu loni. V ní zemi přislíbila 105 milionů eur na financování nákladů kolem migrace z jižněji položených afrických zemí. Velká část prostředků ale dosud nebyla vyplacena, upozorňuje list.

EU celkově vynaloží v příštích třech letech na migraci v rámci různých finančních toků mnohem více prostředků. Přibližně dvě třetiny z předpokládaných 278 milionů eur půjdou na bezpečnost a na správu hranic, uvedl FT.

Mezi programy pro tuniské bezpečnostní složky, které financuje EU, patří i výcviková akademie pro národní námořní stráž země. Na té se podílí německá federální policie, uvedl britský deník. Dodal také, že z prostředků EU bude hrazeno vybavení včetně radarů a člunů pro národní stráž a také pozemní hraniční stanoviště.

EU začátkem tohoto měsíce Tunisku vyplatila 150 milionů eur. Jsou určeny na podporu finanční stability a hospodářských reforem v zemi, uvedla agentura Reuters. (ČTK)