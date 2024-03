Princezna Kate a princ William uvedli, že je dojala podpora od veřejnosti

Britská princezna Kate a její manžel princ William uvedli, že je nesmírně dojala vřelost a podpora od veřejnosti, když Kate oznámila, že má rakovinu. Informovala o tom dnes agentura AP. Dvaačtyřicetiletá Kate v pátek večer na videu seznámila svět se svou diagnózou.

Její vyjádření přišlo po týdnech spekulací o princeznině zdravotním stavu. Kate v lednu podstoupila blíže nespecifikovanou operaci břicha a od té doby se neobjevovala na veřejnosti.

Po týdnech spekulací na sociálních sítích o jejím zdravotním stavu Kate uvedla, že po lednové, blíže neupřesněné operaci břicha podstupuje preventivní chemoterapii kvůli rakovině.

„Princ i princezna jsou nesmírně dojati laskavými vzkazy od lidí zde v Británii, v celém Společenství (Commonwealth) a po celém světě,“ uvedl mluvčí Kensingtonského paláce. „Jsou také vděčni za pochopení jejich žádosti o zachování soukromí v tomto období,“ dodal.

Podle BBC je „tato zpráva zároveň poděkováním i zdvořilým varováním, v němž manželé vysvětlují, že si přejí být ponecháni o samotě“.

V pátek večer i o víkendu přicházely Kate vzkazy podpory od politických představitelů, včetně amerického prezidenta Joea Bidena, hlavy francouzského státu Emmanuela Macrona, celebrit, obyčejných lidí i od krále Karla III., který rovněž podstupuje léčbu rakoviny. Kate ani král neuvedli, jakým typem rakoviny trpí ani v jakém stadiu léčby jsou.

Lidé se od sobotního rána také sjížděli k hlavnímu londýnskému sídlu Kate a Williama, Kensingtonskému paláci, i na hrad Windsor, kde manželé tráví většinu času. Princezně vyjadřovali podporu a mnozí jí tam nechali květiny.

Až do pátku Kensingtonský palác uváděl, že princeznina lednová operace byla úspěšná a že Kate nebude kvůli rekonvalescenci až do dubna vykonávat veřejné povinnosti. To vyvolalo příval fám o absenci budoucí královny, který se ještě znásobil, když Kate přiznala, že upravila oficiální fotografii vydanou u příležitosti Dne matek. Snímek předtím stáhly přední tiskové agentury kvůli podezření z manipulace.

Konspirační teorie nerozptýlilo ani video, které minulý týden zveřejnil deník The Sun a které zřejmě zachycovalo Kate a Williama při nákupech poblíž jejich domu. Někdejší mluvčí Kate a prince z Walesu Paddy Harverson prohlásil, že spekulace a tlak kolem zdravotního stavu a místa pobytu Kate před jejím prohlášením byly „nejhorší, jaké kdy viděl“. (ČTK)