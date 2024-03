Irsko zřejmě bude mít nejmladšího premiéra v historii, asi jím bude Simon Harris

Evropská unie plánuje v příštích třech letech poskytnout bezpečnostním složkám v Tunisku až 164,5 milionu eur (4,2 miliardy eur). Peníze mají této severoafrické zemi pomoct ve snaze bránit migraci do Evropy. S odkazem na své zdroje to dnes napsal server britského ekonomického deníku Financial Times.