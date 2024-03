Stovky lidí dnes odpoledne na Klárově demonstrovaly na podporu Palestiny

Stovky lidí dnes odpoledne na Klárově na Malé Straně demonstrovaly na podporu Palestiny. Lidé upozorňovali na utrpení civilistů v Pásmu Gazy. Zazněla palestinská hymna, demonstranti skandovali hesla a po vystoupení několika řečníků dav s transparenty a vlajkami vyrazil na pochod.

Dav i při pochodu městem stále hlasitě skandoval. Podporu protestujícím vyjádřil také zpěvák Tomáš Klus se svojí manželkou proslovem a hudebním vystoupením.

Na protestu vystoupili jako řečníci představitelé občanských iniciativ, které protest pořádají, včetně iniciativy Ne naším jménem, Prague 4 Palestine Youth, Sdružení přátelé Palestiny a Palestinský klub. Vystoupili také zástupci sdružení Food Not Bombs a umělkyně Yara Abu Aatayová.

Podporovatelé Palestiny se sešli ve 13:00, na shromáždění byly vidět desítky palestinských vlajek a mnoho transparentů. Účastníci si přinesli transparenty s nápisy „Free Palestine“ nebo „From the river to the sea, Palestine will be free“ (Od řeky k moři Palestina bude svobodná), někteří nesli palestinské vlajky nebo skandovali mimo jiné heslo „Konec zbraní z našich daní“. Podle iniciativ, které zorganizovaly pochod a které vyjadřují solidaritu vůči Palestině, média a politici projevují vůči situaci v Gaze velkou míru apatie. Pořadatelé také uvedli, že nesouhlasí s postojem české vlády a politických představitelů, kteří podporují stát Izrael. Na protest i pochod dohlíželi uniformovaní policisté.

Židovský stát zahájil vojenskou ofenzivu v Pásmu Gazy po teroristickém útoku radikálního palestinského hnutí Hamás z loňského 7. října, kdy islamističtí ozbrojenci v izraelském pohraničí zabili téměř 1200 lidí a dalších zhruba 250 osob zavlekli na palestinské území. Při prvním a dosud jediném klidu zbraní na konci listopadu byla propuštěna necelá polovina rukojmích.

Podle dnešních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, spravovaného Hamásem, zahynulo od začátku války v Pásmu Gazy nejméně 32 226 Palestinců, z toho 84 za uplynulých 24 hodin, a 74 518 dalších bylo zraněno. Údaje nelze ve válečných podmínkách nezávisle ověřit, podle expertů ale vesměs odpovídají skutečnosti. Nerozlišují však mezi civilisty a palestinskými bojovníky, kterých podle Izraele jeho armáda zabila přes 13 000. Dalších asi 1000 ozbrojenců přišlo o život bezprostředně po útoku 7. října na území Izraele. V bojích od října dosud padlo také 251 izraelských vojáků. (ČTK)