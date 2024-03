Islámský stát zveřejnil videozáznam vraždění v koncertním sále u Moskvy

Organizace Islámský stát zveřejnila na svých účtech videozáznam, na němž muži podobní těm, kteří byli zatčeni po teroristickém útoku na koncertní sál Crocus u Moskvy, střílejí do lidí a jeden podřízne ležícímu člověku hrdlo. Dva teroristé mají i stejné oblečení jako zadržení, jeden také identické boty.

Inkriminované video se nejdřív objevilo na účtech agentury Amaq, kterou Islámský stát využívá ke zveřejňování svých prohlášení často. Video natočil jeden z útočníků přímo během přepadení koncertní síně. Je evidentní, že na něm jsou stejní muži, kteří byli zadrženi v Brjanské oblasti a kteří se v prvních výpovědích k činu, při kterém zemřelo přes 130 lidí, přiznávají.

Video je natáčeno ve chvíli, kdy už teroristi sál zapálili, ale ještě pokračují ve vraždění, a to u vchodu číslo 1 do objektu. Na zemi je vidět mnoho nehybných těl. Jeden z mužů vbíhá do sálu a střílí už do ležících lidí, i když je patrné, že mnozí jsou v tu chvíli již mrtví. V jednu chvíli jeden z útočníků přistoupí k raněnému muži, kteří leží na zemi, ale ještě se hýbe, a podřízne mu nožem hrdlo.

Poté se všichni čtyři – jeden natáčí a zabírá další tři, jiné útočníky vidět není – odeberou k východu. Při tom vykřikují náboženská hesla. Není jim vidět do tváře a jejich hlasy jsou uměle pozměněny. Dva mají ale úplně stejné oblečení jako později zadržení a jeden má stejné boty. Muž, který vešel do sálu se samopalem, má krémové triko, černé kalhoty a sportovní boty. Na tričku jsou patrné dva bílé nápisy. Stejné oblečení má druhý muž, kterému při zatýkání ruští vojáci uřízli kus ucha a nutili ho sníst vlastní část těla.

Muž, který přeřízne hrdlo ležícímu raněnému, má zelenou mikinu a modré džíny. Stejné oblečení má zadržený, kterého označili za vůdce teroristické skupiny.

S velkou mírou jistoty lze říct, že zatčení muži a ti, kteří vraždí na videozáznamu, jsou tytéž osoby.

Video bylo pravděpodobně natočeno jako důkaz, že akce byla „důkladně“ provedena a že si ti, kdo či vykonali, zaslouží slíbenou odměnu. (Agentstvo)