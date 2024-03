Vučić: Pokud by Kosovo přijali do Rady Evropy, Srbsko by z ní mohlo vystoupit

Pokud by Kosovo přijali do Rady Evropy, Srbsko by zvažovalo, že z ní vystoupí. Podle agentury Bloomberg tím v pátek večer v rozhovoru se srbskou televizi Prva TV pohrozil srbský prezident Aleksandar Vučić.

Rada Evropy je mezinárodní organizace, jejímž cílem je podpora demokracie a právního státu. Kosovo vyhlásilo v únoru 2008 jednostranně nezávislost poté, co Bělehrad ztratil nad touto autonomní oblastí kontrolu v důsledku války a náletů NATO.

Srbsko od té doby bojuje proti mezinárodnímu uznání Kosova a jeho členství v mezinárodních organizacích. Většina ze 46 členů Rady Evropy včetně České republiky ale Kosovo jako samostatnou zemi uznala.

Snaha Kosova o vstup do Rady Evropy je jedním ze sporů, které se Evropská unie snaží vyřešit už více než deset let, co zprostředkovává rozhovory mezi oběma znepřátelenými balkánskými zeměmi. Rada Evropy je samostatná organizace, s EU a jejími institucemi nesouvisí.

Přijetí kosovské žádosti o vstup do organizace „by de facto znamenalo vykopnutí Srbska“, řekl v pátek Vučić. „Uvidíme, zda Srbsko zůstane, nebo ne“, pokud bude Kosovo do organizace se sídlem ve Štrasburku přijato, dodal.

Srbsko stále považuje Kosovo za součást svého území a při zpochybňování jeho suverenity se opírá o Čínu a Rusko. Rusko bylo z Rady Evropy vyloučeno v roce 2022 po své plnohodnotné invazi na Ukrajinu. Srbsko i Kosovo usilují o vstup do Evropské unie, ale aby se pro případné členství kvalifikovaly, musí znormalizovat vzájemné vztahy. (ČTK)