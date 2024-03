Z Bajkonuru odstartovala raketa Sojuz MS-25, veze na ISS tříčlennou posádku

Z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu dnes na druhý pokus odstartovala raketa MS-25 s rusko-bělorusko-americkou posádkou k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Předchozí pokus byl ve čtvrtek přerušen jen přibližně 20 vteřin před startem. K ISS má vesmírná loď dorazit 25. března.

Na palubě rakety jsou Běloruska Maryna Vasilevskaja, Rus Oleg Novickij, velitel mise, a Američanka Tracy C. Dyson. Novickij a Vasilevskaja mají na oběžné dráze strávit jen krátkou dobu, astronautka Dyson by měla zůstat do září.

Původně plánovaný odlet byl ve čtvrtek několik vteřin před startem přerušen kvůli poklesu napětí v chemickém zdroji elektrického proudu. Podle komentátorů živého vysílání se jednalo o velmi vzácnou situaci pro Sojuz, který má za sebou téměř 2000 startů, z toho jen nižší desítky byly zrušené za podobných okolností.

Mezinárodní vesmírná stanice je jedním z posledních míst, kde Rusko a Spojené státy spolupracují navzdory ruské invazi na Ukrajinu, kvůli které jsou vztahy mezi oběma velmocemi nejhorší za poslední desítky let. Koncem loňského prosince Roskosmos oznámil, že se s NASA dohodl na prodloužení programu společných letů na ISS do roku 2025. (ČTK)