Do zahraničí na Erasmus vyjelo za 25 let asi 411 000 Čechů, vyplývá z dat úřadu

Na mezinárodní výměny s evropským stipendijním programem Erasmus+ se za 25 let do loňského roku dostalo asi 411 000 Čechů. Nejvíce do zahraničí vyjíždějí studenti a pracovníci vysokých škol. Studenti vysokých škol vyjeli díky programu do roku 2023 na 121 540 studijních pobytů a 22 628 praktických stáží.

Zaměstnanci českých vysokých škol vyjeli za 25 let, kdy je Česko součástí programu, na více než 56 800 školení a výukových pobytů. Ze zahraničí zavítalo do Česka díky Erasmu+ od roku 1998 do loňska 450 000 lidí. Na studijní pobyt do ČR přijelo 118 500 vysokoškoláků a na praktickou stáž necelých 30 000.

Údaje zveřejnil Dům zahraniční spolupráce (DZS). Erasmus začal fungovat v roce 1987, Česko se do něj zapojilo od roku 1998.

Přes Eramus+ vyjíždí do zahraničí i žáci základních a středních škol, mezi roky 2014 a 2023 jich z Česka vycestovalo téměř 32 300. Ze základních a středních škol vyjíždí zejména z Moravskoslezského kraje. Zájem o příležitosti, které program poskytuje, se podle DZS zvyšuje napříč všemi sektory formálního i neformálního vzdělávání, od roku 2023 se mohou zapojit například i sportovní trenéři a další zájemci ze sportu.

Mezi lety 1998 a 2021 jezdili čeští účastníci nejčastěji do Německa, Španělska a Velké Británie. Naopak do Česka nejvíc jezdili Slováci, Turci, Španělé, Poláci a Francouzi. Loni se v programu Erasmus+ uskutečnilo 31 000 výjezdů Čechů ve všech sektorech vzdělávání.

Podle studie Domu zahraniční spolupráce z roku 2022, která vznikla ve spolupráci s agenturou STEM/MARK, přispívají mezinárodní výjezdy k celkové spokojenosti se životem. Účastníci získávají větší sebevědomí, častěji také v práci používají cizí jazyk. Podle studie jsou také otevřenější ve svých názorech a jsou lépe schopni spolupráce v mezinárodním prostředí. Studenti v průzkumu uvedli, že výjezdy do zahraničí přispěly k jejich zlepšení v cizích jazycích, umožnili jim také poznat cizí země a kultury. Nejčastějšími důvody, které jim naopak ve výjezdu do zahraničí bránily, byl nedostatek peněz, nezájem o pobyt v zahraničí nebo neznalost cizího jazyka. (ČTK)