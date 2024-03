Praha 1 obdržela 160 milionů korun dříve uložených u zkrachovalé Sberbank CZ

Praha 1 obdržela 160 milionů korun jako jeden z věřitelů Sberbank CZ, na kterou loni pražský městský soud vyhlásil konkurz. Jde o 95 procent celkové částky, kterou měla městská část u banky uložené.

Sdělila to mluvčí radnice Karolína Šnejdarová. Pohledávky zkrachovalé banky od pondělí vyplácí Komerční banka (KB). Celkem by mělo na 15 000 věřitelů dostat asi 57 miliard korun.

Praha 1 měla podle radního Tomáše Herese (ODS) peníze u banky uložené ještě z doby před jejím ovládnutím ruskou Sberbank v letech 2011 až 2013, kdy se jmenovala Volksbank. „Od té doby jsme však většinu finančních prostředků v rámci diverzifikace rizik převedli i do jiných finančních ústavů,“ uvedl. Doufá, že radnice obdrží kromě nyní vyplacených 95 procent i zbytek peněz.

Sto procent svých zjištěných pohledávek, 95 procent teď a pět procent později, podle insolvenční správkyně Jiřiny Lužové určitě dostane první a druhá skupina věřitelů, tedy Garanční systém finančního trhu, fyzické osoby a malé a střední podniky. „U třetí skupiny, tedy krajů, měst, obcí a větších firem, tam se nechci zavazovat, že dostanou 100 procent, ačkoliv věřím, že to tak bude. Počítat ale mohou s více než 95 procenty svých peněz,“ uvedla dříve.

Soud vyhlásil na českou odnož ruské Sberbank konkurz koncem předloňského srpna poté, co jí Česká národní banka na začátku května odebrala licenci. Důvodem bylo zhoršení situace banky kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Klienty s vklady do 100 000 eur, tedy zhruba 2,5 milionu korun, již dříve vyplatil Garanční systém finančního trhu, do nějž přispívají banky. Ten nyní dostane zpět vyplacených asi 25,5 miliardy korun. (ČTK)