Koalice Moravskoslezského kraje se dohodla, že novým hejtmanem bude Bělica

Zástupci koalice ve vedení Moravskoslezského kraje se dnes dohodli, že novým hejtmanem bude primátor Havířova na Karvinsku a krajský šéf ANO Josef Bělica. Novinářům to dnes řekl první náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS). Nahradí spolustraníka Jana Krkošku odsouzeného ve čtvrtek za podíl na uplácení lékařů.

Nominaci musí ještě dnes dopoledne schválit rada a zastupitelé. Podle vyjádření členů koalice jde ale jen o formální záležitost. Mimořádné zastupitelstvo bude svoláno na 3. dubna.

Bělica uvedl, že v souběhu s postem hejtmana bude nadále vykonávat funkci poslance. Zda zůstane i ve vedení Havířova, ještě neví. „Zatím je to na mě moc brzo. V Havířově jsme připraveni to řešit,“ uvedl. Zároveň vyloučil, že by byl trestně stíhaný. „Věřte, že i toto jsme s kolegy v koalici hodně diskutovali. Svlékl jsme se donaha. Uvedl jsme všechny své aktivity. Minulé i současné,“ řekl.

Krkoška, který kraj vedl po Ivu Vondrákovi (ANO) od loňského června, rezignoval ve čtvrtek. Učinil tak krátce poté, co jej pražský soud uznal vinným z účasti na organizované zločinecké skupině. Podle rozsudku se jako manažer farmaceutické firmy v letech 2009 až 2012 podílel na uplácení lékařů. Soud mu uložil peněžitý trest 200 000 korun. Hned po tom oznámil, že rezignuje na post hejtmana, opustí krajské zastupitelstvo i ANO.

Zatím mu zůstala jen funkce radního v Krnově na Bruntálsku. K té se ještě konkrétně nevyjádřit. Bělica ale uvedl, že očekává rezignaci i v tomto případě. Podle něj to vyplývá z Krkoškova vyjádření, že se stahuje z veřejného a politického života. (ČTK)