Žalobce v případu smrti Roma v Brně navrhl trest za zabití okolo pět let

Státní zástupce v případu smrti Roma, který zemřel loni po potyčce u Brněnské přehrady, změnil právní kvalifikaci z vraždy na zabití. Pro obžalovaného Romana Rohozina původem z Ukrajiny navrhl i pro ublížení na zdraví trest kolem pěti let vězení. Muž vinu dříve popřel, tvrdil, že šlo o sebeobranu.

„Obrana nesmí být intenzivnější než útok. Obránce použil prostředku silnějšího, než byl útok. K obraně použil způsob absolutně nepřiměřený, a to nůž. Nebyl vystaven fatálnímu útoku, který by ho ohrožoval na životě. Použití nože bylo nepřiměřené,“ řekl žalobce Petr Bejšovec.

Souzený muž poblíž tramvajové zastávky podle obžaloby nožem napadl a zranil tři lidi, kteří skončili v nemocnici. Jeden z nich později v nemocnici zemřel. Zabitým mužem byl mladý Rom.

Soud případ otevřel loni v polovině prosince, kdy vyslýchal Rohozina a oba poškozené. Rohozin tehdy řekl, že jel s přáteli tramvají na ohňostroj na přehradu, skupinka jiných lidí ale začala v tramvaji hlučet. Pouštěli si podle něj hudbu, dělali hluk, houpali se na držadlech. „Když už to bylo nesnesitelné, požádal jsem je, aby toho nechali,“ řekl tehdy obžalovaný. Následoval konflikt v tramvaji, kde na svoji adresu zaznamenal nadávky, následně konflikt po vystoupení z ní. Skupinka tří lidí jej pak podle jeho slov napadla, on vytáhl nůž, aby ho nechali na pokoji. S nožem prý švihal, řekl, že si ani nevšiml, že by někoho zasáhl.

Oba poškození, kteří tehdy před soudem vypovídali, k chování skupiny v tramvaji řekli, že popíjeli, zpívali a Rohozin je okřikl a hrozil jim pěstí. „Jeli jsme šalinou, kouřili jsme, pouštěla se hudba, skupina asi 15 až 16. Pohádali jsme se tady s pánem, začal po nás řvát, ať přestaneme zpívat, začal na nás křičet. Pak jsme vystoupili, tam jsme pána napadli,“ popsal situaci jeden z poškozených.

Případem se zabýval i Městský soud v Brně, kdy oba muže, kteří byli při incidentu zraněni, potrestal za výtržnictví. Ve věci městský soud rozhodl neveřejně, vydal trestní příkaz, oba dostali podmíněné tresty. (ČTK)