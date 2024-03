Odvolací soud nařídil prověřit okolnosti trestu smrti pro útočníka z Bostonu

Americký odvolací soud nařídil prověřit okolnosti, za kterých porota odsoudila k trestu smrti Džochara Carnajeva, jednoho z pachatelů bombového útoku při bostonském maratonu z roku 2013.

Soud nižší instance má prověřit, zda někteří porotci nebyli vůči Carnajevovi podjatí. Trest smrti však zatím zůstává platný, píše agentura AP. Carnajev společně s bratrem dvěma bombami zabili tři lidi a dalších více než 260 zranili.

Odvolací soud nařídil soudu nižší instance, aby prověřil tvrzení Carnajevovy obhajoby, že dva členové poroty byli podjatí. Obhajoba uvádí, že oba porotci se před začátkem procesu o případu bavili na sociálních sítích, což však před jmenováním do poroty zapřeli. Proto v ní vůbec neměli zasednout.

Odvolací soud však ponechal v platnosti rozhodnutí o trestu smrti. Obnovení části procesu, která by mohla vést k revizi uděleného trestu, by nařídil, pokud „vyšetřování soudu odhalí, že některý z porotců měl být vyloučen z důvodu podjatosti“. Podle odvolacího soudu však nepřichází v úvahu jiný trest než doživotí, pokud by byl trest smrti nakonec zrušen.

Trest smrti pro Carnajeva před dvěma roky potvrdil americký nejvyšší soud poté, co odvolací soud dva roky před tím trest smrti zrušil. Případem se nejvyšší soud zabýval na základě dovolání vlády tehdejšího republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Pro trest smrti hlasovalo šest soudců nejvyššího soudu, tři byli proti. V současné skladě soudního senátu mají převahu konzervativně orientovaní soudci. (ČTK)