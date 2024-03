Belgičtí mladí voliči budou mít povinnost hlasovat v eurovolbách, rozhodl soud

Belgičtí voliči ve věku 16 a 17 let budou mít povinnost hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu. Podle agentury AFP to vyplývá z dnešního rozhodnutí tamního ústavního soudu.

Ten rozšířil povinné hlasování, které platí v zemi pro voliče starší 18 let, i na nezletilé. Povinnost se bude týkat zhruba 300 000 lidí.

Belgie v roce 2023 zavedla pro lidi ve věku 16 a 17 let možnost se účastnit parlamentních voleb. V zemi je přitom pro voliče od 18 let volební účast povinná. Zákon snižující voličský věk pod tuto hranici tak skončil u ústavního soudu kvůli údajnému diskriminačnímu zacházení s voliči různého věku. Soud rozhodl, že odlišná pravidla pro různě staré voliče nemají dostatečné odůvodnění. Rozšířil tak povinnost účastnit se voleb i na mladší voliče.

Belgie patří do úzké skupiny zemí Evropské unie, kde je účast ve volbách povinná. Za nezdůvodněnou neúčast hrozí pokuta ve výši 40 až 200 eur (1000 až 5000 korun), kterou však úřady udělují jen vzácně. Podle ministra spravedlnosti Paula Van Tigchelta není také jisté, že lze nezletilým udělovat stejné tresty, jako lidem nad 18 let. Vybírat europoslance mohou nezletilí voliči také v Rakousku, Německu, Řecku či na Maltě.

Mladí Belgičané tak budou mít povinnost se zúčastnit voleb do Evropského parlamentu, které se v zemi uskuteční 9. června. V týž den se podle agentury AFP uskuteční také volby do všech parlamentů v zemi. (ČTK)