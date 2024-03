První představitel opozice se přihlásil do venezuelských prezidentských voleb

Do venezuelských prezidentských voleb se zaregistroval jako kandidát první opoziční představitel. Přihlášku podal opoziční poslanec Luis Eduardo Martínez, informovala dnes agentura EFE.

Stále není jasné, zda bude smět kandidovat María Corina Machadová, kterou si vybraly za společnou kandidátku největší opoziční strany. Čas pro registraci kandidátů je do pondělí.

Martínez je členem sociálnědemokratické strany Acción Democrática, která je součástí Socialistické internacionály. Strana se nezúčastnila loňských říjnových primárek, ve kterých si velká část rozdrobené venezuelské opozice vybrala za společnou prezidentskou kandidátku liberální političku Machadovou. Úmysl kandidovat na prezidenta proti současné hlavě státu, autoritářskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi, oznámili i další představitelé menších opozičních stran.

Acción Democrática se v alianci s dalšími levicovými a středovými stranami zúčastnila voleb do parlamentu v roce 2020, které většina opozice bojkotovala. Spojené státy a další západní země označily volby za nespravedlivé a nesvobodné.

V červencových volbách bude usilovat o další mandát i Maduro. Za jeho nejvážnějšího soupeře pozorovatelé Machadovou, která však nemá registraci do voleb jistou. Machadová totiž v minulosti dostala trest zákazu výkonu veřejných funkcí, který dostali i další přední protivládní představitelé. Všichni ho považují za politicky motivovaný.

Kandidátní listiny nejvyšší volební orgán přijímá do 25. března. Do té doby se Machadová musí rozhodnout, zda se pokusí k volbám registrovat. Část opozice na ni naléhá, aby místo sebe nechala kandidovat někoho jiného. To však Machadová odmítá.

Tento týden zveřejnila zprávu nezávislá komise OSN, podle které venezuelská vláda obnovila nejnásilnější formu potírání opozice. Represi čelí například představitelé Machadové strany Vente Venezuela. Podle komise OSN to podkopává snahy uspořádat prezidentské volby podle aspoň minimálních mezinárodních standardů.

Venezuelská vláda a opozice uzavřely loni v říjnu dohodu, která měla umožnit konání prezidentských voleb za dodržení některých minimálních standardů. Podle opozice však vláda novou vlnou represí podmínky dohody, na kterou je navázané odvolání části amerických sankcí, porušila. (ČTK)