Tachov otevřel zrekonstruovanou jízdárnu ve Světcích. Podle odborníků je po Španělské jízdárně ve Vídni druhá největší ve střední Evropě. Záchrana 162 let staré jízdárny, která je od roku 2010 národní kulturní památkou, trvala 23 let a stála zhruba 180 milionů korun.

Poslední zásadní etapu mohlo město dokončit díky evropské dotaci z programu IROP ve výši 61 milionů Kč, památka se tak otevírá veřejnosti v začínající turistické sezoně. Svým významem přesahuje hranice regionu i republiky, řekl ČTK starosta Petr Vrána (Volím Tachov). Kromě prohlídek bude sloužit jako originální multifunkční společenské a kulturní centrum.

„Zhruba třetina peněz šla z IROP, třetinu dalo město a zbytek tvořily ostatní dotace z ministerstva kultury, z kraje a další,“ uvedl starosta. Poslední etapa stála téměř 75 milionů Kč. Město ještě dobuduje venkovní posezení a odstavné parkoviště.

„Jsme na jízdárnu velmi pyšní a chceme ji všude propagovat a hodně ‚vytěžovat‘ kulturními a společenskými akcemi i svatbami. Jízdárna bude od dubna do října žít, akce tu budou každý týden,“ řekl Vrána. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) uvedl, že otevření opravené jízdárny, která vyniká zejména architektonickou velkorysostí, je událostí celostátního významu. „Takových staveb bylo velmi pomálu, a to i v rámci střední Evropy,“ uvedl. Podle kastelána a průvodce Pavla Voltra začíná dnes jízdárna novou kapitolu, právě v den 160 let od úmrtí generála Alfreda Windischgrätze, který ji nechal postavit. „Pan generál by se hodně divil, jak teď budova vypadá,“ dodal.

Novorománská a novorenesanční jízdárna zpřístupnila všechny prostory a prohlídkový okruh. Je tam nová expozice bylinkářství a Českého lesa, dobového oblečení, koňských stájí, kovárna, byt kováře, expozice železářství, kočárová chodba a obytné místnosti pro šlechtu a její návštěvy. „Zpřístupňujeme veškeré prostory, což nebývá zvykem na žádné památce. Ani ve Vídni se nedostanete do všech prostor,“ řekl Voltr. Pravidelné prohlídky budou v češtině, angličtině a němčině. „Otevíráme velikonočními prohlídkami, v dubnu budou každý den od středy do neděle, od června i v úterý. Už je tu naplánovaná celá koncertní sezona,“ dodal.

Město vlastní jízdárnu od roku 1991. Do roku 2008 se mu podařilo staticky zajistit konstrukce, zastřešit ji a prostory stavebně obnovit. Od roku 2021 díky penězům EU vybudovalo technické zázemí, zabezpečení, dva výtahy, opravilo fasády, malby a krov.

Jízdárna, jejíž největší částí je jezdecká hala 40 krát 20 metrů, kde generál předváděl své koně, byla postavena v letech 1857 až 1862 podle plánů chebského architekta Adama Haberzettla. Budova dlouhá 60 metrů a vysoká 26 metrů má všechny místnosti pro koně i návštěvníky pod jednou střechou. Nejvzácnější částí jsou dřevěný krov a skleněný strop, kudy se také odvětrávala. „Je ukázkou unikátní kombinace šlechtické aristokratické budovy s představou moderní průmyslové architektury,“ řekl radní Matouš Horáček (Volím Tachov).

Budova po druhé světové válce chátrala. „Byla tam tělocvična pro vojáky, Svazarm a velká sýpka na obilí. V roce 1985 byla určená k odstřelu,“ řekl Voltr. Jízdárnu nikdo nehlídal, lidé ji vyrabovali. V roce 1981 ji ministerstvo kultury vyňalo z památkové ochrany. V roce 1999 ji zachránil před demolicí jeden hlas v zastupitelstvu. V roce 2000 byla před zhroucením, jediné, co bylo v dobrém stavu, byl krov. Opravy začaly díky dotaci od ministerstva kultury za éry Pavla Dostála (ČSSD). Po jeho smrti začala státní podpora opadat a město dostávalo od ministerstva jen nižší statisíce korun na výzdobu a drobné opravy, na dotaci EU čekalo řadu let. (ČTK)