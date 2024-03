Slovensko ani Maďarsko se nepřipojí k iniciativě na zajištění munice pro Ukrajinu a nebudou zemi dodávat žádné zbraně.

Polsko k české iniciativě přispěje nejen finančně, ale také logisticky, oznámil polský ministr Sikorski.

S návrhem přišel premiér Petr Fiala (ODS) na mimořádném summitu EU na počátku února. O možnosti zakoupit ve třetích zemích 800 000 dělostřeleckých granátů o dva týdny později informoval prezident Petr Pavel na mnichovské bezpečnostní konferenci. Do pomoci se zapojí 18 států, první granáty by měla Ukrajina dostat do několika měsíců. (ČTK)