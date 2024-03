Video dne: Vetřelec se vrací, ještě děsivější než dřív

Zbrusu nový atmosférický trailer ohlašuje srpnovou premiéru filmu Vetřelec: Romulus. Film krále hororu Feda Alvareze vypráví o skupině mladých lidí, která čelí jedné z nejděsivějších a nejničivějších forem života ve vesmíru.

„Ne, nevím, co to je!“

„Ať to jde pryč!“

„Honem, honem, honem!“

„Otevřete ty dveře!“

„Pomoc!“

Režisér filmů Lesní duch či Smrt ve tmě natočil nového Vetřelce a jeho trailer slibuje hrůzostrašnou podívanou. V produkci Ridleyho Scottta se v srpnu vrátí do kin fenomén, který se zrodil v roce 1979 s prvním snímkem Vetřelec právě tohoto režiséra.

Bude to sedmý návrat Vetřelce (a devátý, pokud započítáme i snímky Vetřelec vs. Predátor a Vetřelci vs. Predátor 2: Requiem). Odehrávat se má mezi událostmi prvního Vetřelce a následujícími Vetřelci z roku 1986. Do kin Vetřelec: Romulus vstoupí 15. srpna.