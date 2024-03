Favorité prezidentských voleb na Slovensku se vzájemně vymezovali i v poslední debatě

Poslední debatu před sobotním prvním kolem prezidentských voleb na Slovensku provázelo vzájemné vymezování se dvou nejpopulárnějších kandidátů na funkci hlavy státu Petera Pellegriniho a Ivana Korčoka. Diskuse se zúčastnilo všech deset uchazečů.

„Slovensko žije ve složité době, přeji si usmíření společnosti,“ řekl v televizní diskusi veřejnoprávního RTVS favorit voleb, předseda parlamentu a vládní strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) Peter Pellegrini. Ten v kampani vsadil na heslo „Slovensko už potřebuje klid“. Řekl rovněž, že Slovensko nesmí být „přitakávačem“ velkých zemí.

Pellegrini odmítl názory svého hlavního soupeře v prezidentské volbě, exministra zahraničí Ivana Korčoka, který mluví o hlavě státu jako o protiváze vládní moci.

Korčok naopak poukázal na to, že ohlašovaný klid zemi chybí, a to kvůli opakovaným velkým demonstracím v ulicích slovenských měst. Ty vyvolaly kroky nynější slovenské vládní koalice, ve které je Pellegriniho Hlas-SD druhou nejsilnější stranou.

„Není to klid, ale desítky tisíc lidí jsou v ulicích. Lidé jsou v ulicích, protože i tato televize, kde se dnes nacházíme, se může stát státní televizi,“ řekl Korčok k návrhu ministerstva kultury výrazně posílit vliv státu na RTVS. Dodal, že Slovensko potřebuje hlavu státu, která je nezávislá.

Právě Pellegrini a Korčok by podle sondáží měli postoupit do rozhodujícího druhého kola volby hlavy státu. Pellegriniho kritizoval také expremiér Igor Matovič, který ho nepřímo označil za sluhu zločinu a mafie.

Třetí nejpopulárnější kandidát, exministr spravedlnosti Štefan Harabin tvrdil, že jako prezident by udělal všechno pro to, aby Slovensko nebylo vtaženo do války proti Rusku. Odmítl rovněž protiruské sankce a zopakoval, že Ukrajině bránící se ruské invazi by Bratislava neměla posílat „ani jeden náboj“ a nepodporovat ji ani finančně.

Pro vystoupení Slovenska z NATO se v diskusi vyslovilo hned několik prezidentských kandidátů, jejichž podpora u veřejnosti je nízká, ale také Harabin. (ČTK)