Včelařská sezona začala letos předčasně, může to způsobit úhyn včel

Včelařská sezona začala letos dříve, než je obvyklé, a to zhruba o měsíc. Důvodem je nezvykle krátká zima a teplé jaro. Pokud budou další výkyvy teplot, může to podle včelařů znamenat úhyn včel. Letošní únor byl nejteplejší od roku 1961, vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Včelaři nejsou z teplých zim moc nadšení. Včely mají vyšší aktivitu a spotřebovávají více zásob. Více se opotřebovávají zimní včely, které tak uhynou dříve, než za sebe stihnou vychovat letní včely,“ řekl tajemník Českého svazu včelařů (ČSV) František Krejčí.

Včelaři na situaci reagují doplňováním zásob. „Důležité je, aby měla včelstva dostatek cukerných zásob, vody a pylu. To je nyní základ, včasné jarní prohlídky a dle potřeby dokrmování,“ řekl jednatel společnosti Medokomerc Milan Špaček. Právě dokrmování ale může mít vliv na kvalitu medu. „Pokud se to s přikrmováním přežene, potom v rozborech vidíme různé zbytky krmení, které jsou právě v letech špatné snůšky velmi časté a někdy až za hranou legislativní tolerance,“ tvrdí Špaček.

Problémem může být i zdravotní stav včelstev. Mírná zima nahrává množení roztoče kleštíka včelího (varroa destructor). „Roztoč varroa je parazit včel, který jim saje krev a roznáší další onemocnění. Pokud se roztoči ve včelstvu nepozorovaně přemnoží, už je zle. Poškozeným včelám žádný lék zdraví nevrátí,“ řekl Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského. „Nemoc způsobuje postupné slábnutí včelstev, které může vést i k jeho kolapsu či úhynu,“ doplnil spoluzakladatel Včelařství Domovina Josef Kölbl.

Podle Státní veterinární správy mají chovatelé v případě vyššího nálezu parazita provést předjarní ošetření, a to nejpozději do 15. dubna. Také je důležité, aby se včelaři v sousedství dohodli na společném postupu. Neléčená včelstva jsou nebezpečím pro sousední včelstva, která správně léčená jsou.

Teploty, jaké byly letos v zimě, někteří včelaři ještě nezažili. Potvrzují to i data ČHMÚ. Jednalo se o vůbec nejteplejší únor zaznamenaný na území ČR od roku 1961. „Já dvě takhle teplé zimy za sebou osobně nepamatuji a to včelařím 31 let,“ řekl Krejčí. (ČTK)