ČNB snížila sazby. Zlevní úvěry firmám i lidem

ČNB už potřetí v řadě snížila svou základní úrokovou sazbu. Tentokrát klesla o půl procentního bodu na 5,75 procenta, kde byla naposledy v květnu 2022. Centrální bankéři tím dávají najevo, že se již nebojí prudké inflace.

Foto: Gabriel Kuchta Deník N

Podle posledních dat z února meziroční míra zdražování dosahovala dvou procent. To je na úrovni cílového pásma, které tuzemská centrální banka dlouhodobě prosazuje. Navíc jde o výrazně lepší výsledek, než jaký ČNB odhadovala ve své zimní prognóze. Podle té měla únorová inflace dosahovat 2,9 procenta.

Pokles základní úrokové sazby by měl pomoci hospodářskému růstu. Firmám totiž zlevní úvěrové financování, které využívají ke svému dalšímu rozvoji. Zlevnění úvěrů čeká i domácnosti. Ty ale musí zároveň počítat s poklesem úroků na spořících účtech.

Pro nynější snížení základní szaby o půl procentního bodu hlasovalo pět členů bankovní rady ČNB, dva centrální bankéři požadovali výraznější pokles o 0,75 procentního bodu.

Podle guvernéra Aleše Michla byla v zemi obnovena cenová stabilita. „Bankovní rada ale spatřuje mírně proinflační rizika,“ řekl Michl s tím, že inflace by v případě naplnění rizik mohla vzrůst k úrovni tří procent. Rizika představují stále výrazný růst cen služeb nebo dobíhání takzvaného inflačního očekávání, kdy lidé automaticky počítají se zdražováním, což pak působí jako sebenaplňující proroctví.

Michl nicméně připomněl, že dosavadní vývoj inflace byl lepší, než jaký ČNB očekávala. Další vývoj by tak mohl jít pozitivním směrem. „S poklesem inflace dochází k obnovování růstu reálných příjmů domácností. Oživení domácí poptávky potvrzují čísla v maloobchodě,“ zmínil guvernér centrální banky.

Podle ekonoma Jakuba Seidlera z České bankovní asociace zvolila centrální banka opatrný přístup. Část analytiků očekávala, že sazba může klesnout výrazněji. Podle Seidlera ale byla ČNB opatrnější právě z obav z dalšího oslabení koruny a také ze stále zvýšené inflace v oblasti služeb, o čemž se právě zmínil také guvernér centrální banky.

Hlavní ekonom bankovní asociace v reakci na pokles sazeb centrální banky očekává další pokles úroků u hypotečních úvěrů.

“Dnešní rozhodnutí ČNB zapadá do dlouhodobějších očekávání. Zahájený pokles hypotečních sazeb tak bude pokračovat, ačkoli delší sazby od poloviny března mírně rostou,” upozorňuje Seidler.

Podle hypotečního experta Libora Vojty Ostatka z firmy Broker Trust lze čekat zlevňování hypoték s fixací od jednoho do tří let. U těch by úrok podle něj měl v následujících měsících klesnout pod pět procent.

V únoru se průměrná hypoteční sazba snížila o dvě desetiny procenta a dostala se na 5,36 procenta, což je nejnižší úroveň od června 2022. (ČNB)