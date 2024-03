Česko podle Scholze ukázalo, že zbraně pro Ukrajinu je nutné hledat mimo Evropu

Evropská unie se v podpoře Ukrajiny nemůže soustředit jen na evropské zdroje, ale musí hledat i mimo Evropu, jak ukázala Česká republika se svou muniční iniciativou. Dnes to v německém parlamentu řekl spolkový kancléř Olaf Scholz, který poslancům přednesl vládní prohlášení před nacházejícím summitem EU.

„Nemůžeme se soustředit jen na to, co je v Evropě. My jsme hledali i mimo Evropu, ale pro evropské prostředky tady toto omezení bylo,“ řekl Scholz o tom, z jakých zdrojů Ukrajinu zbrojně podporovat. „Českou iniciativou říkáme, že nechceme hledat a obstarávat jen v Evropě, ale i mimo Evropu,“ uvedl. Podle Scholze je to důležité znamení.

S návrhem na nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu mimo členské státy unie přišel český premiér Petr Fiala na mimořádném summitu EU na počátku února. O možnosti zakoupit ve třetích zemích 800 000 dělostřeleckých granátů pro Ukrajince o dva týdny později informoval prezident Petr Pavel na Mnichovské bezpečnostní konferenci.

Scholz spolkovým poslancům řekl, že ruský prezident Vladimir Putin, jehož vojska už přes dva roky vedou vůči sousední zemi ozbrojenou agresi, se přepočítal, pokud sází na rozkol a únavu západních spojenců Kyjeva. „Ukrajinu budeme podporovat, dokud to bude třeba,“ řekl.

Scholz rovněž řekl, že Rusko není tak silné, jak se může zdát. „Ano, vojensky je to brutální, ale máme zde zfalšované volby, pronásledování opozice a vyloučení kandidátů, kteří sice neměli naději na úspěch, ale mohli získat příliš mnoho hlasů. Tohle není žádné znamení síly,“ dodal.

Putin v prezidentských volbách o uplynulém víkendu získal podle oficiálních údjaů 87 procent hlasů. Evropská unie volby nepovažuje za svobodné a demokratické. Němečtí představitelé kvůli tomu Putinovi k vítězství negratulovali. (ČTK)