Schillerová: Bezpečnostním rizikem není ANO, ale vazba premiéra a kampeličky

Bezpečnostním rizikem pro Českou republiku není opoziční hnutí ANO, uvedla dnes předsedkyně jeho poslanců Alena Schillerová, ale propojení ODS a jejího předsedy a premiéra Petra Fialy (ODS) s Podnikatelskou družstevní záložnou (PDZ).

Pokud Sněmovna podobně jako počátkem února nevyzve premiéra k vysvětlení, poslanci ANO k tomu zváží iniciování její další mimořádné schůze, oznámila Schillerová.

Za komické a zoufalé označila Schillerová úterní projevy vládních představitelů, podle nichž bezpečnostní riziko představuje názorové lavírování ANO a jeho předsedy Andreje Babiše mimo jiné ohledně podpory Ukrajiny čelící ruské agresi. „Obsah projevů přinesl jasný důkaz, že hnutí ANO nikdy nebylo a není žádným bezpečnostním rizikem,“ prohlásila Schillerová. ANO podle ní nikomu svou prozápadní křesťanskou orientaci dokazovat nemusí.

Skutečnou bezpečnostní hrozbou je podle Schillerové „nevyvrácené podezření na financování ODS a Institutu Petra Fialy z peněz vypraných v kampeličce pražské galerky“, která se údajně podílela na praní špinavých peněz a zpronevěře financí pro nákup pomoci pro Ukrajinu. Připomenula, že premiér Fiala v minulosti nezapsal podíl v PDZ do majetkového oznámení.

Ministerský předseda to označil za opomenutí a zdůvodnil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl. Rozruch kolem vkladu v záložně označil za snahu opozice vyrobit kauzu za každou cenu. Prohlásil, že nemá co skrývat, nemá se za co stydět, a odmítl, že by se dopustil něčeho nelegálního.

Schillerová zopakovala návrhy usnesení, které se ANO nepodařilo 8. února prosadit. Podle prvního z nich by Sněmovna měla vyzvat premiéra, aby zveřejnil svá daňová a majetková přiznání od roku 2011 a potvrzení banky o odeslání svých peněz do Podnikatelské družstevní záložny v roce 2015 a o jejich přijetí zpět v roce 2020. Druhý návrh se týkal zpřístupnění podkladů k financování politického think tanku Pravý břeh – Institut Petra Fialy.

Sněmovna by podle Schillerové měla nyní tyto výzvy podpořit „v zájmu boje s bezpečnostními hrozbami“. „Pokud budete pokračovat ve své tendenci se tímto skandálem promlčet, tak my třeba přistoupíme po poradě na klubu i ke svolání další mimořádné schůze a budeme na vás ten tlak stupňovat,“ uvedla Schillerová.

Stínový premiér ANO a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček obdobně prohlásil, že bezpečnostní riziko představuje současná vládní koalice, a to kvůli údajné nekompetenci a vazbě na organizovaný zločin. Připomenul také korupční kauzu Dozimetr, v níž byl obviněn například bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček a musel kvůli tomu skončit ve vládním hnutí STAN. Koalici obvinil Havlíček z toho, že je odtržená od reality, kritizoval její hospodářskou politiku i přístup k evropské klimatické politice. (ČTK)