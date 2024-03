Praha uzavře novou smlouvu s kulturním centrem v karlínských kasárnách

Praha plánuje uzavřít novou smlouvu s provozovateli kulturního a společenského centra v areálu karlínských kasáren, které nedávno hlavní město převzalo od státu. Centrum dosud mělo prostory na nádvoří v bezplatné výpůjčce, nyní bude platit nájem.

Na dnešním jednání kontrolního výboru pražského zastupitelstva to řekl městský radní Adam Zábranský (Piráti). Dodal, že smlouva bude řešit i rušení nočního klidu, na které si stěžují místní obyvatelé. Podle zástupců ANO by město na provozovatele mělo vypsat výběrové řízení.

Rozsáhlý a z většiny nevyužitý areál město získalo jako součást téměř dvoumiliardové směny majetků se státem. Budova pochází z 19. století a je ve špatném stavu. Magistrát nyní řeší, jak areál využije, podle Zábranského však příprava rekonstrukce potrvá roky a do té doby není důvod, aby v něm populární kulturní a společenské centrum nemohlo fungovat.

Dodal, že oproti dosavadnímu stavu bude spolek Pražské centrum platit za užívání menších objektů a nádvoří nájemné. Radní nicméně nepovažuje za správné spolek z areálu vyhnat, protože od roku 2017 vlastní aktivitou mrtvý areál oživil a vybudoval v něm společenské zařízení populární mezi Pražany. „Neplánujeme tu smlouvu ukončovat, protože mně by přišlo tak hloupé, kdyby Praha poté, co převezme takto významný objekt, tak zabila to, kvůli čemu je známý a kvůli čemu tam lidi chodí,“ řekl Zábranský.

Předseda kontrolního výboru a opoziční zastupitel Ondřej Prokop (ANO) k tomu uvedl, že by na provozovatele centra mělo být vypsáno výběrové řízení stejně, jako na jiné podobné kulturně-společenské prostory v majetku města. Kontrolní výbor dnes v tomto duchu přijal usnesení s tím, že dále by se měl záležitostí zabývat výbor majetkový.

Fungování kulturně-společenského centra na jednání výboru kritizoval Miloš Závora, který podle svých slov zastupoval obyvatele okolních domů. Ti si podle něj stěžují na hluk, který způsobuje například letní kino začínající ve 21.30 a trvající leckdy téměř do půlnoci. Hluk podle místních obyvatel způsobují i bary a občerstvení. „Ten objekt v podstatě působí jako megafon,“ řekl Závora.

Zábranský k tomu řekl, že město bude hluk řešit v připravované nájemní smlouvě. „Naprosto souhlasím s tím, ať v té budoucí smlouvě jsou výrazné sankce za rušení nočního klidu,“ uvedl. Dodal, že smlouvu bude mít na starosti městská firma Trade Centre Praha (TCP) poté, co areál převezme do správy. Radní také dodal, že Závora často argumentuje nekorektně. „V článcích, které vydáváte, je spousta lží a manipulací,“ řekl mu.

Historický objekt karlínských kasáren pochází z 19. století, pro vojenské účely byl využíván v době Československa i České republiky. Budova je od roku 1958 památkově chráněná. Spolek Pražské centrum v menších objektech na nádvoří od roku 2017 vytvořil například galerii, taneční školu, kulturní klub s barem a v předsálí bývalého armádního bazénu denní kavárnu. (ČTK)