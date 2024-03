Ze středních škol v Libereckém kraji hlásí největší převis přihlášek lycea

Ze středních škol v Libereckém kraji hlásí letos největší převis přihlášek lycea. Na 206 míst přišlo 762 přihlášek, na jedno místo tak připadá 3,7 uchazeče, u gymnázií je převis menší.

Devátou třídu letos v kraji ukončí 4791 žáků, střední školy pro ně mají 6046 míst hlavně v oborech zakončených maturitou. V letošním školním roce mohli poprvé děti podat přihlášky na tři školy, v případě talentových zkoušek až na pět. Celkem v kraji uchazeči podali 16 437 přihlášek, řekl dnes novinářům hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Nabídku lyceí, která jsou náplní a náročností studia mezi gymnáziem a odbornou školou, Liberecký kraj rozšířil o další dvě třídy na Střední průmyslové škole v Liberci. Do budoucna počítá podle hejtmana kraj ještě s třetí třídou, v plánu je také například zdravotnické lyceum. Nové obory v nabídce musí podle něj ale odpovídat zájmu a rozhodující slovo by měli mít ředitelé škol. „Abychom neotevírali obory, které potom nebude polovina dětí schopna v rámci toho čtyřletého programu dokončit,“ dodal Půta.

Rozšířením nabídky lyceí chce podle Půty kraj uspokojit poptávku po všeobecném vzdělávání, plánuje ale také rozšíření kapacity gymnaziálních oborů. Ještě letos by měla začít na libereckém Gymnáziu F. X. Šaldy stavba nového pavilonu, která umožní přidat další třídu čtyřletého gymnázia. „Je ale nutné říci, že ne všechny děti mohou gymnázia studovat. I samotní ředitelé škol nám další rozšiřování kapacit nedoporučují, a to s ohledem na zkušenosti,“ dodal Půta. Aktuálně je v kraji 446 míst na čtyřletém gymnáziu, na jedno místo připadá 3,4 uchazeče.

„Naším cílem je také zachovat střední školy ve všech menších městech v kraji, není naším cílem centralizovat školy do bývalých okresních měst, protože dostupnost toho vzdělávání a dostupnost gymnaziálního vzdělávání v těch chudších regionech kraje je pro nás stejně důležitá,“ dodal hejtman. O případném dalším rozšíření nabídky gymnázií se podle něj bude diskutovat, podle hejtmana by to ale znamenalo, že studenti budou chybět v technických oborech, po jejichž absolventech je v kraji velká poptávka.

Právě zlepšení podmínek pro technické vzdělávání se kraj v posledních letech intenzivně věnuje. V minulém programovacím období vznikla v osmi středních školách centra odborného vzdělávání za více než 700 milionů korun. Ve čtvrtek se otevře další, které za více než 89 milionů korun vzniklo na Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou. „Pracujeme také na dalších projektech na Střední zdravotnické škole v Turnově, Střední škole strojní stavební a dopravní v Liberci a na Střední škole v Semilech,“ dodal Půta. (ČTK)